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Коломойський назвав умову участі у відновленні Донбасу

Новини » Політика    06.08.2019 - 18:30
Коломойський назвав умову участі у відновленні Донбасу
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Олігарх підкреслив, що інвестувати в Донбас неможливо, поки там йде війна

Мільярдер Ігор Коломойський назвав умову участі у відновленні Донбасу. Про це він сказав в інтерв'ю РБК.

Коломойський підкреслив, що відновлення Донбасу може бути тільки після того, як збройні сили Росії покинуть українську територію.

"Зеленський говорив, що домігся від олігархів згоди брати участь у проектах з відновлення Донбасу. Відновлення Донбасу може бути тільки після того, як ваші дорогі збройні сили покинуть нашу територію і звалять. Там війна йде, як ми можемо туди щось інвестувати. У мене там є завод. Я його не можу запустити, він не може там працювати, тому що ви там є", - заявив він.

Йдеться про феросплавний завод у місті Стаханові.

"У мене, до речі, і на окупованих територіях є феросплавний завод у місті Стаханові. Він стоїть. Багато разів приходили з ідеями його запустити, дати сировину. Ми сказали, що ми колабораціонізмом не займаємося", - сказав Коломойський.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський за місяць на посаді провів зустрічі з олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським. Президент тоді підкреслював, що ці представники великого бізнесу вже взяли на себе відповідальність за вирішення конкретних питань.

Зеленський тоді відзначав, що "Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає".

Нагадаємо, Коломойський також повідомив, що конфлікт на Донбасі переріс у гарячу форму завдяки Росії.

Підкреслимо, раніше в інтерв'ю журналу "Новий час" Коломойський назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом. За його словами, конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякої Росією", однак олігарх визнавав, що там є російська техніка.

Конфлікт на Донбасі переріс у гарячу форму через Росію, - Коломойський Коломойський розповів про допомогу кампанії Зеленського
Новини України ДонбасКоломойский
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