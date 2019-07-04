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Це реалії життя: Коломойський назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом

STYLERПерсони    04.07.2019 - 11:05
Це реалії життя: Коломойський назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом
Ігор Коломойський (Фото: Мусієнко Владислав/УНІАН)

Коломойський вважає, що підготовка до війни на Донбасі розпочалась в Україні ще 20 років тому

Ігор Коломойський, відомий олігарх, назвав військові дії на Донбасі "внутрішнім громадянським конфліктом". Про це він заявив в інтерв'ю для видання "НВ".

Ігор Коломойський стверджує, що конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякою Росією", при цьому він визнає, що там є російська техніка.

"А у нас те, що сталося на Донбасі – це що сталося? Це внутрішній громадянський конфлікт. Вона і зараз там є, російська техніка, і буде. Поки буде конфлікт, буде там російська техніка. Це реалії з життя. Так, вона там є. А у нас американська техніка з цього боку є. І що з цього? Джавеліни є у нас? Це чия техніка?" – заявив Коломойський.

Він зазначив, що США надали Україні військову техніку для того, щоб підтримувати конфлікт на Донбасі, так як їм вигідно тримати санкції проти Росії.

"У всякому разі, при попередньому президенті так було. А нинішній президент Дональд Трамп, по-моєму, у нього інша точка зору, але як з неї вийти - він не знає. А напередодні чергових президентських виборів, може, він не поспішає з цим", - вважає олігарх.

Однак наявність російських військових на Донбасі Ігор Коломойський також визнав і назвав їх "переодягненими відпускниками".

"Ми говоримо, що російські військові присутні на Донбасі. Це факт. Вони, правда, переодягнені в відпускників або когось. У "ДНР-ЛНР" 1-2-й корпус, у всякому разі, те, що стосується офіцерського складу, то 100% там багато російських військовослужбовців, які поїхали в "відпустку" або в "відрядження", — виконувати інтернаціональний обов'язок. ... І не робіть з цього катастрофу, — це нормальне явище", - додав олігарх.

Крім того, він вважає, що конфлікт на Донбасі почали готувати ще 20 років тому.

"Але у нас основа, шампур цього конфлікту, — це внутрішньоукраїнський конфлікт, який, до речі, готувався 20 років. Мінімум з 2004 року, з виборів Ющенко-Янукович. Тоді перший раз ясно було, що ми до цього готові", - резюмував Коломойський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Андрій Богдан готовий офіційно дозволити російську мову на території Донецька і Луганська.

А також розповідали про те, що Коломойський повернувся в Україну і викликав жваві дискусії в мережі.

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