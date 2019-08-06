Коломойський назвав фаворитів на посаду прем'єра

Мільярдер Ігор Коломойський назвав фаворитів на посаду глави Кабінету міністрів України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Коломойського РБК.

За словами Коломойського, фаворитами на посаду прем'єра є виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

"У фаворитах гонки - Юрій Вітренко і Олексій Гончарук", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що новий склад уряду буде сформований у перші дні роботи Верховної ради. Він підкреслив, що перше засідання нової Ради буде на початку вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Офісу президента України Андрій Богдан раніше заявив, що призначення кандидатури нового прем'єр-міністра не буде винятковим рішенням президента Володимира Зеленського. Богдан запевнив, що не знає, яке рішення прийме глава держави.

Підкреслимо, Зеленський заявив про те, що прем'єр-міністром має бути нове обличчя, фахівець в економіці. Крім цього, глава держави в ході свого голосування на виборах до Ради розповів, що вже проводить консультації з майбутнім главою уряду. За його словами, ця людина - абсолютно професійний економіст - і у нього немає ніякого політичного руху.