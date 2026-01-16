Бывшему лидеру Южной Кореи грозит тюрьма: детали дела

В пятницу Центральный окружной суд Сеула огласит приговор по обвинениям против бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля.

Речь идет о делах, связанных с препятствованием работе следователей после его попытки ввести военное положение в 2024 году.

Заседание начнется в 14:00 по местному времени и будет транслироваться в прямом эфире после одобрения запроса телекомпаний.

Позиция обвинения

Команда специального прокурора настаивает на наказании в виде 10 лет лишения свободы.

В обвинительном заключении говорится, что экс-президент совершил "тяжкое преступление", фактически использовав государственные институты для сокрытия и оправдания собственных действий.

Юну инкриминируют приказ Службе охраны президента заблокировать исполнение ордера на его задержание, нарушение прав девяти членов кабинета министров, которых не пригласили на заседание по вопросу военного положения, а также составление и последующее уничтожение пересмотренной прокламации после отмены указа.

Дополнительные эпизоды

Также бывшему президенту вменяют распоряжения о распространении пресс-релизов с ложной информацией, удаление данных с защищенных телефонов военных командиров и фальсификацию официальных документов.

По совокупности эпизодов прокуратура требует от двух до пяти лет заключения по каждому пункту.

Возможные последствия

Ожидается, что решение суда по этому делу повлияет на дальнейший приговор по более тяжким обвинениям, связанным с руководством переворотом. Рассмотрение этого дела назначено на 19 февраля, при этом ранее прокуроры уже требовали для Юна смертной казни.

Исторический контекст

Всего бывший президент проходит по восьми делам, включая обвинения, связанные с военным положением, коррупционными эпизодами и гибелью морского пехотинца в 2023 году.

Это лишь третий случай в истории страны, когда процесс над экс-главой государства транслируется в прямом эфире.