Бывшего украинского телеведущего будут судить за государственную измену

По данным Офиса генерального прокурора, обвиняемый еще до Революции достоинства работал на украинских теле- и радиоканалах. Однако во время Евромайдана стал на сторону антимайдановцев и был их активным информационным рупором в Киеве. После победы Революции в 2014 году он покинул Украину и переехал в Россию. В Москве сначала работал на федеральном телеканале как журналист, а впоследствии превратился в информационном пространстве врага в политолога и даже военного эксперта. Сейчас его представляют как декана факультета медиакоммуникаций, президента Ассоциации "Будущее страны" и лидера движения "Русские украинцы".

По свидетельствам прокуроров, предатель освещает события в Украине в выгодном для Кремля ракурсе, формирует ложное отношение граждан РФ к украинскому населению и разжигает сепаратистские настроения среди жителей отдельных регионов Украины. Тем самым он наносит ущерб информационной безопасности Украины.

"В своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах он поддерживает руководство РФ и начало военных действий в Украине. Его выступления преимущественно подготовлены по заказу должностных лиц государственных органов и учреждений РФ и российских медийных центров. В созданном им Telegram-канале освещает искаженную информацию относительно исторических и политических фактов в пророссийском направлении. На собственных страницах в социальных сетях он дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения, формирует негативный имидж нашего государства на международной арене. Его посты содержат призывы к захвату оккупантами всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении этого российского журналиста, который остается гражданином Украины, по фактам государственной измены, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдания, признания правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).