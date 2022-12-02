Колишнього українського телеведучого судитимуть за державну зраду

За даними Офісу генерального прокурора, обвинувачений ще до Революції гідності працював на українських теле- і радіоканалах. Проте під час Євромайдану став на бік антимайданівців і був їх активним інформаційним рупором у Києві. Після перемоги Революції у 2014 році він залишив Україну і переїхав до РФ. У Москві спочатку працював на федеральному телеканалі як журналіст, а згодом перетворився в інформаційному просторі ворога на політолога і навіть військового експерта. Наразі його представляють як декана факультету медіакомунікацій, президента Асоціації "Майбутнє країни" та лідера руху "Російські українці".

За свідченнями прокурорів, зрадник висвітлює події в Україні у вигідному для Кремля ракурсі, формує хибне ставлення громадян РФ до українського населення та розпалює сепаратистські настрої серед мешканців окремих регіонів України. Тим самим він завдає шкоду інформаційній безпеці України.

"У своїх виступах у ЗМІ та публікаціях в месенджерах він підтримує керівництво РФ та початок воєнних дій в Україні. Його виступи переважно підготовлені на замовлення посадових осіб державних органів й установ РФ та російських медійних центрів. У створеному ним Telegram-каналі висвітлює викривлену інформацію щодо історичних та політичних фактів у проросійському спрямуванні. На власних сторінках у соціальних мережах він дискредитує чинну владу України, її представників і рішення, формує негативний імідж нашої держави на міжнародній арені. Його пости містять заклики до захоплення окупантами всієї території України", - йдеться у повідомленні.

Прокурори Київської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно цього російського журналіста, який залишається громадянином України, за фактами державної зради, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України).