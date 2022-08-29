ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Директора російського телеканалу судитимуть за заклик до геноциду українського народу

Новость на русском →
Київ, Понеділок 29 серпня 2022 11:03
Директора російського телеканалу судитимуть за заклик до геноциду українського народу Фото: директора російського телеканалу судитимуть за заклик до геноциду українців (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Директора мовлення російського пропагандистського телеканалу RT Антона Кузнєцова-Красовського судитимуть за публічні заклики до геноциду українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Офісом Генпрокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора російського пропагандистського телеканалу RT. Йому інкриміновані публічні заклики до геноциду українського народу і насильницької зміни, або повалення конституційного ладу в Україні.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений протягом січня-квітня 2022 року здійснював публічні заклики до геноциду українського народу. Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному телеграм-каналі закликав фізично знищити частину українського народу, налаштовував російську аудиторію проти українців та переконував у доцільності вирішення протиріч між Росією та Україною із застосуванням насильства.

В цей час підозрюваний включений в санкційний список ЄС за поширення антиукраїнської пропаганди.

Раніше ми писали, що в Одесі чоловіка за проросійські пости зобов'язали читати історичні книги. Відповідний вирок виніс Приморський суд Одеси.

Також повідомлялося, що в окупованому Маріуполі колишні педагоги Маріупольського державного університету перейшли на бік ворога і отримали посади "ректора" і "декана".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії пропагандист Russia Today
NEWS
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
DAILY
Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ
Владислав Красінський, Юлія Акімова Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ