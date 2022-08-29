Директора російського телеканалу судитимуть за заклик до геноциду українського народу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Офісом Генпрокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора російського пропагандистського телеканалу RT. Йому інкриміновані публічні заклики до геноциду українського народу і насильницької зміни, або повалення конституційного ладу в Україні.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений протягом січня-квітня 2022 року здійснював публічні заклики до геноциду українського народу. Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному телеграм-каналі закликав фізично знищити частину українського народу, налаштовував російську аудиторію проти українців та переконував у доцільності вирішення протиріч між Росією та Україною із застосуванням насильства.

В цей час підозрюваний включений в санкційний список ЄС за поширення антиукраїнської пропаганди.