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Бывшего чиновника МИД арестовали по делу о хищении миллионных пожертвований

09:32 03.08.2026 Пн
1 мин
Как деньги доноров Украины оказались на счетах подставных фирм?
aimg Елена Чупровская
Бывшего чиновника МИД арестовали по делу о хищении миллионных пожертвований Фото: бывший госсекретарь МИД Александр Баньков (facebook.com/UkraineMFA)
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Эксгоссекретарь МИД Александр Баньков был отправлен под стражу на два месяца - следствие подозревает его в краже десятков миллионов гривен, собранных для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В чем подозревают экс-главу МИД

Бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков подозревается в мошенничестве и отмывании средств.

По версии следствия, в начале полномасштабного вторжения он убеждал иностранных доноров и работников дипломатических учреждений переводить финансовую помощь для Украины на счет подконтрольной общественной организации.

Далее деньги выводили на счета подставных ФЛПов. Через конвертационные центры их обналичивали и тратили на собственные нужды участников схемы.

Всего через подконтрольные компании и ФЛП могли легализовать 37,3 миллиона гривен.

Какую меру избрали для Банькова

Суд отправил Банькова под стражу на 60 дней. В качестве альтернативы ему определили залог в размере 10 миллионов гривен.

В конце июня антикоррупционное бюро задержало действующего народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, который в течение четырех лет уклонялся от заседаний суда по делу о взятках.

Между тем, в июле НАБУ и САП объявили подозрение восьми лицам по делу о завладении более 150 миллионами гривен Национальной гвардии.

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