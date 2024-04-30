Бывший сотрудник Пентагона приговорен к 21 году тюрьмы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США .

Согласно судебным документам, Далке признал себя виновным в 2023 году по шести пунктам обвинения в попытке передачи секретной информации иностранному агенту.

“Обвиняемый, давший присягу защищать нашу страну, считал, что продавал секретную информацию о национальной безопасности российскому агенту, в то время как на самом деле он сам выдавал себя ФБР. Этот приговор демонстрирует, что те, кто стремится предать нашу страну, будут привлечены к ответственности за свои преступления.”, - заявил генеральный прокурор

“Далке считал, что передавал секретную информацию агенту российского правительства. Упорная работа наших сотрудников ФБР предотвратила это и любой потенциальный вред Соединенным Штатам”, - заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Что предшествовало

С 6 июня по 1 июля 2022 года Далке был сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ), где он работал разработчиком систем безопасности информационных систем.

Далке признал, что в период с августа по сентябрь 2022 года, чтобы продемонстрировать свой “законный доступ и готовность делиться”, он использовал зашифрованную учетную запись электронной почты для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом.

Этот человек был тайным сотрудником ФБР в Интернете. Все три документа классифицируются как "совершенно секретные" и были получены Далке во время его работы в АНБ.

Примерно 26 августа 2022 года Далке запросил 85 тысяч долларов в обмен на всю имеющуюся у него информацию. Далке заявил, что информация будет ценной для России, и сказал сотруднику ФБР, работающему под прикрытием, что он поделится дополнительной информацией в будущем, как только вернется в Вашингтон, Округ Колумбия.

Далке передал пять файлов, четыре из которых содержат сверхсекретные данные. ФБР его арестовало 28 сентября 2023 года, через несколько минут после того, как он передал файлы.