Бывший правоохранитель-предатель планировал диверсию на Кураховской ТЭС. Его разоблачили

По данным следствия, правоохранитель одного из органов перешел на сторону врага после захвата части Донецкой области.

Фанат "русского мира" планировал взорвать Кураховскую ТЭС. Он спрятал взрывчатку, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном схроне недалеко от ТЭС на подконтрольной Украине территории. Совершить взрыв должен был его сообщник.

Следователи ДБР разоблачили намерения пособника оккупантов в рамках уголовного дела о государственной измене бывшего правоохранителя. Работая на россиян, он проверял автомобили и искал среди водителей и пассажиров правоохранителей и военных.

Сотрудники ДБР обнаружили схрон со взрывчаткой. Предателю заочно объявили подозрение по нескольким статьям УКУ. Санкции предусматривают пожизненное заключение. Следователи ищут сообщника подозреваемого.

Фото: на Кураховской ТЭС предотвратили диверсию (dbr.gov.ua)