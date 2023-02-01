Колишній правоохоронець-зрадник планував диверсію на Курахівській ТЕС. Його викрили

За даними слідства, правоохоронець одного з органів перейшов на бік ворога після захоплення частини Донецької області.

Фанат "русского мира" планував підірвати Курахівську ТЕС. Він завчасно приховав вибухівку, боєприпаси та засоби ініціювання вибуху у спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС на підконтрольній Україні території. Здійснити вибух повинен був його спільник.

Слідчі ДБР викрили наміри поплічника окупантів у рамках кримінальної справи щодо державної зради колишнього правоохоронця. Працюючи на росіян, він перевіряв автівки та шукав серед водіїв та пасажирів правоохоронців та військових.

Працівники ДБР виявили схрон з вибухівкою. Зраднику заочно оголосили підозру за декількома статтями ККУ. Санкції передбачають довічне ув'язнення. Наразі слідчі шукають спільника підозрюваного.

Фото: на Курахівській ТЕС запобігли диверсії (dbr.gov.ua)