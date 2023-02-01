UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колишній правоохоронець-зрадник планував диверсію на Курахівській ТЕС. Його викрили

Фото: на Курахівській ТЕС запобігли диверсії (dtek com)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній правоохоронець планував теракт на Курахівській ТЕС у Донецькій області. Він разом зі спільником хотів підірвати електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, правоохоронець одного з органів перейшов на бік ворога після захоплення частини Донецької області.

Фанат "русского мира" планував підірвати Курахівську ТЕС. Він завчасно приховав вибухівку, боєприпаси та засоби ініціювання вибуху у спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС на підконтрольній Україні території. Здійснити вибух повинен був його спільник.

Слідчі ДБР викрили наміри поплічника окупантів у рамках кримінальної справи щодо державної зради колишнього правоохоронця. Працюючи на росіян, він перевіряв автівки та шукав серед водіїв та пасажирів правоохоронців та військових.

Працівники ДБР виявили схрон з вибухівкою. Зраднику заочно оголосили підозру за декількома статтями ККУ. Санкції передбачають довічне ув'язнення. Наразі слідчі шукають спільника підозрюваного.

Фото: на Курахівській ТЕС запобігли диверсії (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ затримала депутата забороненої ОПЗЖ, що працював на російську розвідку у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБРДонецька областьКураховская ТЭСВійна в Українідержзрада