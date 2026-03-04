ua en ru
Бывший морпех стал целью оккупантов: трагическая тайна исчезновения Марата Батырова в Крыму

Крым, Среда 04 марта 2026 07:15
Бывший морпех стал целью оккупантов: трагическая тайна исчезновения Марата Батырова в Крыму Иллюстративное фото: блокпост оккупантов в Крыму (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Во временно оккупированном Крыму уже пять месяцев не известно местонахождение похищенного морского пехотинца Марата Батырова из Кизилташа, а оккупационные власти не дают никакой информации о его судьбе.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр.

По свидетельствам очевидцев, мужчину вывели из квартиры, сопроводили в гараж и вывезли в неизвестном направлении. С тех пор уже пять месяцев родные Марата Батырова из села Кизилташ пытаются найти хоть какую-то информацию о его судьбе.

Марат - бывший морской пехотинец, который вышел на пенсию в 45 лет. Именно его военное прошлое и могло стать причиной пристального внимания оккупационных силовиков, которые в каждом патриоте видят угрозу.

Родные и знакомые Марата Батырова уже неоднократно обращались в так называемые крымские "правоохранительные органы" и адвокатов, однако все запросы остались без ответа. Так, по данным правозащитников, письменные обращения в "полицию" Феодосии и "МВД Крыма" были проигнорированы.

В Крымскотатарском ресурсном центре отмечают, что оккупационные власти продолжают практику насильственного удержания людей в инкомуникадо, скрывая их в специальных боксах СИЗО, подвалах и "оперативных квартирах", где применяются пытки для выбивания показаний.

Кстати, похищение Батырова - это не единичный случай, а часть системного террора. По данным КРЦ:

  • 31 человек считается пропавшим без вести за время оккупации Крыма;
  • 18 из них - крымские татары.

Цель таких похищений понятна: запугать население и выбить признание в преступлениях, которых люди не совершали.

Данное дело в очередной раз демонстрирует нарушения прав человека на полуострове и системную практику насильственных исчезновений, которую применяет оккупационная власть.

Напомним, недавно Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" и уничтожили ЗРГК "Панцирь С-1" в оккупированном Крыму.

А в Швеции сделали резонансное заявление об освобождении Крыма. Так, на вопрос журналистов, может ли Украина применять дальнобойные средства для ударов по объектам в оккупированном Крыму, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что "Швеция не устанавливает географических ограничений на использование предоставленной помощи".

