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Бывший командир воинской части из Днепра получил подозрение: детали дела

Фото: бывший командир воинской части из Днепра получил подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший командир воинской части причастен к незаконной передаче имущества. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Следствие установило, что в марте 2022 полковник издал приказ о принудительном отчуждении имущества в пользу подразделений его воинской части. Речь идет о двух больших торговых павильонах на набережной города Днепр. В документе не было указано, для каких именно подразделений это имущество предназначено.

Сразу после появления документа под охраной одного из добровольческих формирований Днепровской территориальной общины, не имеющего никакого отношения ни к воинской части, ни к государственным органам, эти павильоны были захвачены и разобраны. Земля, на которой они находились, была ограждена и начато строительство.

Установлено, что действия полковника нанесли ущерб на 21 млн гривен. Судебная военная экспертиза подтвердила незаконность действий командира. В настоящее время земля находится под арестом.

Бывшему командиру воинской части объявили подозрение в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Правоохранители будут просить суд избрать меру пресечения в виде ареста с залогом в размере 21 млн гривен.

 

Напомним, сообщнику экс-главы Верховного суда, адвокату Олегу Горецкому, вынесли приговор. Он пошел на сотрудничество со следствием, поэтому получил условный срок и обязался перечислить на ВСУ 21 млн гривен.

Также недавно ГБР объявило подозрение бывшему заместителю министра юстиции. Его подозревают в растрате имущества более чем на 10 млн гривен.

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