Колишній командир військової частини з Дніпра отримав підозру: деталі справи

Слідство встановило, що у березні 2022 року полковник видав наказ про примусове відчуження майна на користь підрозділів його військової частини. Йдеться про два великі торгові павільйони на набережній міста Дніпро. У документі не було вказано, для яких саме підрозділів це майно призначене.

Одразу після появи документа під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до державних органів, ці павільйони були захоплені та розібрані. Земля, на якій вони знаходились, була огороджена та розпочате будівництво.

Встановлено, що дії полковника завдали збитків на 21 млн гривень. Судова військова експертиза підтвердила незаконність дій командира. Наразі земля перебуває під арештом.

Колишньому командиру військової частини оголосили підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Правоохоронці будуть просити суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту з заставою у розмірі 21 млн гривень.

Нагадаємо, спільнику екс-глави Верховного суду, адвокату Олегу Горецькому, винесли вирок. Він пішов на співпрацю зі слідством, тому отримав умовний термін та зобов'язався перерахувати на ЗСУ 21 млн гривень.

Також нещодавно ДБР оголосило підозру колишньому заступнику міністра юстиції. Його підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн гривень.