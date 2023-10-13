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Бывший замминистра юстиции получил подозрение: причастен к схеме на 10 млн

Киев, Пятница 13 октября 2023 13:55
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Бывший замминистра юстиции получил подозрение: причастен к схеме на 10 млн Фото: бывший замминистра юстиции получил подозрение (dbr.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший замминистра юстиции получил подозрение. Его подозревают в растрате имущества более чем на 10 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

До работы в Минюсте бывший чиновник, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия - должника из Винницкой области.

Следствие установило, что вместо того, чтобы разобраться с долгами, он продал имущество по заниженной цене. Разница составила более 10 млн гривен. При этом покупатели были напрямую связаны с прошлым собственником этого же предприятия.

Бывший чиновник, сейчас работающий адвокатом, получил подозрение в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебными обязанностями (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Адвокату грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, подельнику экс-главы Верховного суда, адвокату Олегу Горецкому, вынесли приговор. Он пошел на сотрудничество со следствием, поэтому получил условный срок и обязался перечислить в ВСУ 21 млн гривен.

Также НАПК направило Всеволоду Князеву, обвиняемому в коррупции, протокол, поскольку бывший глава Верховного суда снимал элитную квартиру в Киеве всего за тысячу гривен.

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