Бывший глава Госдепа США Помпео в ближайшие дни приедет в Украину, - Politico

Бывший госсекретарь США в администрации президента Дональда Трампа Майк Помпео приедет в Украине 3 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как отмечает издание, визит даст возможность для Помпео, потенциального кандидата на президентских выборах 2024 года, продемонстрировать свою поддержку Украине.

Он также сможет среди таких возможных кандидатов-республиканцев, как Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые более скептически высказывались об Украине.

Пока неясно, встретится ли Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским и каков его маршрут.