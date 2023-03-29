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Колишній голова Держдепу США Помпео найближчими днями приїде до України, - Politico

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Україна, Середа 29 березня 2023 13:07
Колишній голова Держдепу США Помпео найближчими днями приїде до України, - Politico Фото: Майк Помпео (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Колишній держсекретар США в Адміністрації президента Дональда Трампа Майк Помпео приїде в Україну 3 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, візит дасть можливість для Помпео, потенційного кандидата на президентських виборах 2024 року продемонструвати свою підтримку Україні.

Він також зможе серед таких можливих кандидатів-республіканців, як Дональд Трамп та губернатор Флориди Рон Десантіс, які скептичніше висловлювалися про Україну.

Поки не зрозуміло, чи зустрінеться Помпео з президентом України Володимиром Зеленським і який його маршрут.

Нагадаємо, губернатор американського штату Флорида Рон Десантіс навал війну Росії проти України "територіальною суперечкою". Після рішення Міжнародного кримінального суду він змінив риторику та назвав керівника Кремля Володимира Путіна військовим злочинцем .

Помпео – державний секретар США з квітня 2018 року по 20 січня 2021 року; директор Центрального розвідувального управління (2017–2018).

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