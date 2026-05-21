Когда-то об этом мечтал: Лукашенко похвастался российскими "Искандерами" в Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ракетную бригаду Вооруженных сил страны в Осиповичском районе и заявил, что ранее "мечтал" о российских комплексах "Искандер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию белорусского государственного телеграфного агентства "Белта", Telegram-канала "Пул первого", Минобороны РБ.
Лукашенко посетил ракетную бригаду
21 мая Лукашенко прибыл в расположение ракетной бригады, где ему продемонстрировали российские оперативно-ракетные комплексы "Искандер".
Во время визита он заявил, что раньше мечтал о таком вооружении, а теперь Беларусь располагает уже несколькими такими системами.
По словам Лукашенко, "Искандер" является "замечательным оружием". Также он ознакомился с работой пункта управления бригады.
В Беларуси проходят ядерные учения
Ранее Минобороны Беларуси сообщило о начале учений подразделений по боевому применению ядерного оружия. Маневры стартовали 18 мая и проходят совместно с российскими военными.
Позже появилась информация, что Россия уже доставила ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Беларуси. Соответствующие кадры были опубликованы российской стороной.
Во время визита Лукашенко заслушал доклад о действиях при подготовке и нанесении ядерного удара в формате электронного запуска.
Ему также продемонстрировали пусковую установку "Искандер-М" и условное нанесение ракетного ядерного удара без фактического запуска ракеты.
Что сообщают росСМИ
Отдельно росСМИ сообщают, что началась совместная тренировка ядерных сил России и Беларуси.
По данным пресс-службы Лукашенко, за учениями по видеосвязи наблюдают Владимир Путин и Александр Лукашенко.
В Минобороны РФ ранее заявляли, что к учениям привлечены более 64 тысяч военных, свыше 7800 единиц вооружения и техники, более 200 ракетных установок, 140 летательных аппаратов, а также десятки кораблей и подводных лодок.
Напоминаем, что на фоне очередных совместных военных и ядерных учений России и Беларуси вновь появились предположения о вероятной угрозе наступления на Украину с северного направления. Однако Александр Лукашенко, как отмечают наблюдатели, осознает возможные последствия прямого вовлечения Беларуси в войну против Украины.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона рассматривает возможные сценарии наступательных действий против Украины с северного направления — через Черниговскую и Киевскую области, в том числе с территории Беларуси и Брянской области РФ.