Когда-то об этом мечтал: Лукашенко похвастался российскими "Искандерами" в Беларуси

16:08 21.05.2026 Чт
2 мин
Контроль учений происходит в необычном формате, который практикуют впервые
aimg Анастасия Никончук
Когда-то об этом мечтал: Лукашенко похвастался российскими "Искандерами" в Беларуси Фото: диктатор Владимир Путин и Александр Лукашенко (GettyImages)
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ракетную бригаду Вооруженных сил страны в Осиповичском районе и заявил, что ранее "мечтал" о российских комплексах "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию белорусского государственного телеграфного агентства "Белта", Telegram-канала "Пул первого", Минобороны РБ.

Лукашенко посетил ракетную бригаду

21 мая Лукашенко прибыл в расположение ракетной бригады, где ему продемонстрировали российские оперативно-ракетные комплексы "Искандер".

Во время визита он заявил, что раньше мечтал о таком вооружении, а теперь Беларусь располагает уже несколькими такими системами.

По словам Лукашенко, "Искандер" является "замечательным оружием". Также он ознакомился с работой пункта управления бригады.

В Беларуси проходят ядерные учения

Ранее Минобороны Беларуси сообщило о начале учений подразделений по боевому применению ядерного оружия. Маневры стартовали 18 мая и проходят совместно с российскими военными.

Позже появилась информация, что Россия уже доставила ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Беларуси. Соответствующие кадры были опубликованы российской стороной.

Во время визита Лукашенко заслушал доклад о действиях при подготовке и нанесении ядерного удара в формате электронного запуска.

Ему также продемонстрировали пусковую установку "Искандер-М" и условное нанесение ракетного ядерного удара без фактического запуска ракеты.

Что сообщают росСМИ

Отдельно росСМИ сообщают, что началась совместная тренировка ядерных сил России и Беларуси.

По данным пресс-службы Лукашенко, за учениями по видеосвязи наблюдают Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В Минобороны РФ ранее заявляли, что к учениям привлечены более 64 тысяч военных, свыше 7800 единиц вооружения и техники, более 200 ракетных установок, 140 летательных аппаратов, а также десятки кораблей и подводных лодок.

Напоминаем, что на фоне очередных совместных военных и ядерных учений России и Беларуси вновь появились предположения о вероятной угрозе наступления на Украину с северного направления. Однако Александр Лукашенко, как отмечают наблюдатели, осознает возможные последствия прямого вовлечения Беларуси в войну против Украины.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона рассматривает возможные сценарии наступательных действий против Украины с северного направления — через Черниговскую и Киевскую области, в том числе с территории Беларуси и Брянской области РФ.

