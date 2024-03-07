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"Колымажные штурмы". В ВСУ назвали причину использования россиянами квадроциклов на фронте

Архивное фото: В ВСУ назвали причину использования россиянами квадроциклов на фронте (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска на Запорожском направлении используют квадроциклы для перемещения на фронте. Это связано с дефицитом танков и бронемашин у оккупантов.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Мы уже попытки наступления россиян на Запорожском направлении называем "колымажные мясные штурмы", потому что они там достаточно активно используют квадроциклы", - говорится в заявлении.

Лиховой отмечает, что это не только потому, что это хороший и быстрый способ передвижения, но и потому, что у россиян просто выбиты танки и бронемашины. У них уже не остается бронетехники, поэтому они готовы использовать квадроциклы. 

"Вчера уничтожили еще 2 квадроцикла, а в целом количество уничтоженных доходит до нескольких десятков за последние несколько недель", - добавил спикер.

Россияне стали использовать квадроциклы

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что россияне на Ореховском направлении в Запорожской области стали использовать квадроциклы для перемещения между позициями.

"Противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах. По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается", - писал Тарнавский.

Затем Тарнавский показал видео уничтожения квадроцикла с оккупантами в Запорожском направлении.

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