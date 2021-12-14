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На Гаїті вибухнув бензовоз: загинуло щонайменше 40 людей

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Гаїті, Вівторок 14 грудня 2021 15:35
На Гаїті вибухнув бензовоз: загинуло щонайменше 40 людей Колаж РБК-Україна: на Гаїті вибухнув бензовоз (twitter.com/Frantzduval)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок пізно ввечері, 13 грудня, на півночі Гаїті вибухнула вантажівка з бензином. Внаслідок цього загинули щонайменше 40 людей, ще десятки людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Інцидент стався у місті Кап-Аітьєн. Проте до 14 грудня поліція не надавала жодних відомостей.

"На всій території буде оголошено триденну національну жалобу на згадку про жертв цієї трагедії, про яку сумує весь гаїтянський народ", - зазначив прем'єр-міністр країни Аріель Генрі.

За його словами, адміністрація розміщує в цьому районі польові шпиталі, щоб допомогти постраждалим. Відомо, що десятки людей були госпіталізовані з травмами.

Очевидець вибуху розповів, що бачив машини швидкої допомоги та натовп людей, що зібрався вздовж дороги близько першої години ночі. За його словами, деякі люди черпали відрами бензин із вантажівки на вулиці, щоб забрати його собі.

Зазначають, що вибух стався в період, коли Гаїті бореться з гострою нестачею палива і зростаючими цінами на газ.

"Це жахливо, через що доводиться пройти нашій країні", - наголосив свідок НП.

Нагадаємо, збільшилася кількість жертв внаслідок вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоні, який стався 5 листопада у столиці Фрітауні. Також десятки людей досі проходять лікування.

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