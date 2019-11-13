Кількість жертв вибуху в Афганістані зросла майже вдвічі, зараз відомо про 12 загиблих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLOnews.

Як повідомляється, в результаті вибуху бомби, закладеної в автомобілі, в Кабулі загинули щонайменше 12 людей. Серед загиблих троє дітей.

Крім того, від вибуху постраждали 20 людей, у тому числі четверо іноземців - співробітників канадської компанії безпеки GardaWorld.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у афганській столиці Кабулі стався вибух. Тоді було відомо, що семеро людей загинули та ще 10, включаючи чотирьох іноземних громадян, отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що в афганській провінції Нангархар прогриміли два вибухи. Жертвами терактів стали щонайменше 17 осіб. Вибуховий пристрій спрацював під час п'ятничного намазу в мечеті селища Джодари повіту Хаска-Міна.

Крім того, в день виборів президента Афганістану, які відбулися наприкінці вересня, було вбито майже 30 осіб. Люди загинули в результаті терористичних атак бойовиків радикального руху "Талібан".