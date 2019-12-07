Кількість жертв в результаті пожежі в Одесі зросла до семи

Кількість жертв в результаті пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до семи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Як повідомляється, станом на 18 годин рятувальники виявили ще два тіла під завалами будівлі коледжу.

Особи загиблих встановлюються. Таким чином, жертв пожежі на Троїцькій зросла до семи осіб.

При цьому заступник начальника обласної ДСНС Олександр Крицький наголосив, що існує загроза обвалення внутрішньої частини будинку.

"Крім того ситуація з конструкціями будівлі нестабільна, як і раніше, існує загроза обвалення внутрішньої частини будинку. Рятувальники продовжують розчищати завали і місцями провокують обвалення", - зазначив він.

Нагадаємо, поліція встановила у кримінальному провадженні за фактом пожежі в одеському коледжі перші підозрювані.

Раніше глава Одеської облдержадміністрації присвоїв пожежі в навчальному закладі статус регіональної надзвичайної ситуації, а також створив штаб з її ліквідації. Станом на 7 грудня без вісті зниклими після пожежі вважаються десять чоловік.

Як відомо, 4 грудня близько 10:00 в будівлі Одеського коледжу сталася пожежа. Однією з причин пожежі вважають пробеми з проведенням в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали більше 30 чоловік.