Кількість жертв обвалу будинку в Стамбулі перевищила 20

Фото: на місці обвалу (Anadolu)

В результаті інциденту загинула 21 людина

Кількість жертв обвалу житлового будинку в Стамбулі (Туреччина) зросла до 21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, в результаті обвалу 8-поверхового будинку в азіатському районі Стамбулу загинула 21 людина, ще щонайменше 14 отримали поранення.

Зазначається, що причини інциденту з'ясовуються.

"Ми винесли багато уроків з цього. Ми приймемо всі необхідні заходи", - заявив президент Туреччини Раджеп Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обвалу будинку, який стався у середу, 6 лютого, у Стамбулі загинули 17 осіб.

Як відомо, в Стамбулі 6 лютого обвалився житловий будинок. У ньому офіційно значилося 14 квартир, в яких проживали 43 людини. Також у підвалі будинку розташовувалося ательє, в якому працювали 25 осіб.

Також РБК-Україна опублікувало відео з місця події, на якому видно, як будівля руйнується, після чого в повітря піднімається пил, а перехожі починають розбігатися.