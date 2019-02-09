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Кількість жертв обвалу будинку в Стамбулі зросла до 17

Новини » Надзвичайні події    09.02.2019 - 19:51
Кількість жертв обвалу будинку в Стамбулі зросла до 17
Фото: на місці обвалу (Anadolu)

Ще 13 осіб отримали поранення

Кількість жертв обвалу будинку, який стався, 6 лютого, в Стамбулі зросла до 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, рятувальники виявили тіло ще одної жертви на місці обвалу будинку в Стамбулі.

"Ми знайшли ще одне тіло", - сказав Сойлу.

Крім того, за словами міністра охорони здоров'я Туреччини Фехреттіна Коджа, у лікарні перебувають 13 осіб, які отримали поранення в результаті обвалу. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв обвалення будівлі в Стамбулі зросло до 16 осіб, після того як під завалами було виявлено ще декілька людей. Серед жертв є діти.

Як відомо, в Стамбулі 6 лютого обвалився житловий будинок. У ньому офіційно значилося 14 квартир, в яких проживали 43 людини. Також у підвалі будинку розташовувалося ательє, в якому працювали 25 осіб.

Також РБК-Україна опублікувало відео з місця події, на якому видно, як будівля руйнується, після чого в повітря піднімається пил, а перехожі починають розбігатися.

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