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Зросла кількість жертв обвалення будинку в Стамбулі

Новини » Надзвичайні події    09.02.2019 - 16:54
Зросла кількість жертв обвалення будинку в Стамбулі
Фото: обвал будинку у Стамбулі (ntv.com.tr)

В результаті обвалу будинку загинуло 16 осіб

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулемайн Сойлу заявив, що в результаті обвалення будівлі в Стамбулі кількість жертв зросла до 16 осіб, після того як під завалами було виявлено ще декілька людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Сойлу розповів, що жертвами виявилися двоє дітей, серед яких однорічна дівчинка. Також він заявив, що вночі були зупинені пошукові роботи із-за наявного ризику обвалення сусідньої квартири.

Раніше повідомлялося, що число загиблих в результаті обвалення будинку в Стамбулі зросло до 14. Місцева влада повідомила, що в будинку могло знаходиться до 30 чоловік.

Як відомо, в Стамбулі 6 лютого обвалився житловий будинок. У ньому офіційно значилося 14 квартир, в яких проживали 43 людини. Також у підвалі будинку розташовувалося ательє, в якому працювали 25 осіб. За останніми даними, було врятовано семеро людей.

Також РБК-Україна опублікувало відео з місця події, на якому видно, як будівля руйнується, після чого в повітря піднімається пил, а перехожі починають розбігатися.

 

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