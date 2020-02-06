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Количество жертв коронавируса в Китае достигло 550

Новости » Общество     06.02.2020 - 02:01
Количество жертв коронавируса в Китае достигло 550
Иллюстративное фото (pxhere.com)

В среду сообщили о 70 новых смертельных случаях

Количество погибших в результате заражения новым коронавирусом достигло 549 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в провинции Хубэй сообщили о 70 новых смертельных случаях 5 февраля. Также сообщилось о 2987 новых подтвержденных случаях заболевания.

"К концу 5 февраля общее число смертей в провинции достигло 549, а общее число случаев заболевания составило 19 665", - говорится в сообщении.

Как известно, еще одна смерть зафиксирована за пределами Китая. Таким образом количество жертв составляет 550 человек.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса.

Напомним, утром 4 февраля Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами на борту. Судно было заблокировано после того, как у 80-летнего пассажира подтвердилось инфицирование китайским коронавирусом 2019-nCoV.

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