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У США підтвердили новий випадок зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     05.02.2020 - 22:32
У США підтвердили новий випадок зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Захворювання коронавірусом підтвердили у Вісконсині

У Сполучених Штатах Америки підтвердили 13 випадок захворювання новим видом коронавірусу, який поширюється світом після спалаху в китайському Ухані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву департаменту охорони здоров'я штату Вісконсин.

За даними відомства, в американському штаті Вісконсин було зареєстровано перший випадок захворювання коронавірусом. Хворий має історію подорожей до Пекіну. Інфікованого коронавірусом було ізольовано вдома.

Зазначається, що це вже 13 випадок зараження коронавірусом в Сполучених Штатах. У департаменті наголосили, що попри новий випадок, ризик захворювання для широкої громадськості залишається низьким.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Філіппінах зареєстрували третій випадок захворювання новим коронавірусом, спалах якого на початку року стався в Китаї. Третім пацієнтом з ознаками нового коронавірусу стала 60-річна громадянка Китаю, яка приїхала на Філіппіни з Уханя.

Також РБК-Україна писало, що США евакуюють з ураженого коронавірусом Уханя понад 300 американців. Громадян США чартерними рейсами, організованими Держдепом, доправлять на військові бази в Каліфорнії. Після евакуації американці 14 днів перебуватимуть в карантині.

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