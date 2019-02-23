Кількість затриманих "жовтих жилетів" у Франції зросла до 44

Кількість учасників протестів у Франції перевищила 11 тисяч

Французские правоохранители задержали 44 участника антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, во французской столице Париже полиция задержала 14 протестующих.

Кроме того, по меньшей мере, 15 участников акции протеста "желтых жилетов" были задержаны в Ренне, из них 12 были арестованы. В ходе столкновений с протестующими шестеро правоохранителей получили ранения.

Отмечается, что количество участников антиправительственных акций протеста, которые возобновились сегодня, 23 февраля, в нескольких городах Франции превысило 11 тысяч. В Париже на улицы вышли по меньшей мере 4 тысячи демонстрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что во французском Клермон-Ферране задержали 15 участников акции протеста, которая была организована движением "желтых жилетов". Не менее 8 демонстрантов были арестованы. В некоторых задержанных изъяли бейсбольные биты, ножи и другие опасные предметы.

Сегодня, 23 февраля, во Франции началась 15-я волна антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов". В Париже несколько сотен протестующих собрались у Триумфальной арки, чтобы устроить марш кварталами города.

Как писало РБК-Украина, в минувшую субботу во время акции протеста, организованной движением "желтых жилетов" в Париже правоохранители задержали по меньшей мере 29 демонстрантов.