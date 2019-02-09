Кількість затриманих "жовтих жилетів" у Парижі перевищила 30

Фото: протести у Парижі (twitter.com/TvTemplar)

Протестувальники спалили авто військових поблизу з Ейфелевою вежею

У Парижі правоохоронці затримали щонайменше 36 учасників антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За даними французької поліції, під час протесту руху "жовтих жилетів" були затримані 36 демонстрантів, з них щонайменше 21 був взятий під варту.

Крім того, під час акції учасники протесту "жовтих жилетів" підпалили автомобіль військового антитерористичного патруля, який стояв поруч з Ейфелевою вежею.

Зазначається, що сьогодні, в антиурядових акціях протесту по всій Франції взяли участь понад 50 тис. "жовтих жилетів". Понад 4 тисячі осіб вийшли сьогодні, на вулиці Парижу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі під час акції протесту руху "жовтих жилетів" правоохоронці заарештували більше 20 демонстрантів.

Додамо, сьогодні, 9 лютого, у Парижі під час акції протесту руху "жовтих жилетів" виникли сутички між поліцією та демонстрантами. Щоб розігнати протестувальників правоохоронці використали сльозогінний газ. Крім того, поліція затримала 10 осіб, двоє з яких отримали поранення.