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Кількість затриманих "жовтих жилетів" у Парижі перевищила 50

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 21:30
Кількість затриманих "жовтих жилетів" у Парижі перевищила 50
Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (AFP)

Кількість учасників акцій протесту у Франції досягла 69 тис.

У Парижі (Франція) правоохоронці затримали 52 учасника антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, в ході сутичок поліція затримала щонайменше 52 протестувальника.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, кількість демонстрантів, які вийшли сьогодні, 26 січня, на акції протесту у Франції складає понад 69 тисяч. У Парижі на вулиці вийшли понад 4 тис. протестувальників.

Наразі учасники антиурядового протесту у Парижі збираються на площі Республіки щоб провести так звану "жовту ніч".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі правоохоронці затримали 15 учасників протесту "жовтих жилетів", які намагалися поламати ліхтарі та світлофори, будували барикади та розпалювали вогнища.

Сьогодні, 26 січня, у Франції поновилися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". Так, у Парижі сотні демонстрантів "жовтих жилетів" опівдні за місцевим часом почали ходу від Єлисейських полів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 січня 2019 в Парижі проти "жовтих жилетів" правоохоронці використовували водомети. Учасники акції висловили свою стурбованість подією, так як акція була узгоджена з міською владою.

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