Кількість затриманих протестувальників у Франції перевищила 20

Участь в протестах по всій Франції беруть 5,6 тис. осіб

Французские правоохранители задержали в Париже уже 17 участников антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, в результате столкновений между митингующими и правоохранителям были задержаны по меньшей мере 17 "желтых жилетов".

Кроме того, 4 протестующих были задержаны во французкому городе Тулуза.

По данным Министерства внутренних дел Франции, сейчас участие в антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов" по всей стране берут минимум 5,6 тысяч демонстрантов. В частности более 1300 человек вышли сегодня на улицы Парижа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже полиция задержала 9 человек, которые вышли сегодня, 2 марта, на 16-в волну антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов". Кроме того, в Нанте полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 2 марта, во Франции возобновились антиправительственные акции протеста организованные движением "желтых жилетов". Протестующие хотят показать, что они все еще мобилизованы против экономической политики правительства, которую они считают полезной только для богатых.

Добавим, на прошлой неделе в протестах "желтых жилетов" во Франции приняли участие 46 тыс. лиц. Сообщается, что участие в акциях протеста 23 февраля по всей Франции приняли по меньшей мере 46 тысяч человек. В Париже на улицы вышли 5,6 тысяч участников движения "желтых жилетов".