У Парижі затримали 9 протестувальників

Фото: протести у Парижі (AP)

У французькому Нанті поліція застосувала сльозогінний газ

У Парижі (Франція) поліція затримала 9 осіб, які вийшли сьогодні, 2 березня, на 16-у хвилю антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, у Парижі протестувальники змінили погоджений маршрут руху, через що поліція застосувала спеціальні засоби. В результаті інциденту 9 "жовтих жилетів" були затримані.

Крім того, зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями сталися і у французькому місті Нант. Демонстранти намагалися пройти через неузгоджені вулиці, в результаті чого поліція застосувала сльозогінний газ.

VIDEO: A few hundred "yellow vest" protesters have begun marching in Paris for the 16th day of weekend demonstrations in France. The movement began as a protest against rising fuel taxes but evolved into a wider opposition to President Macron's style of government. #giletsjaunes pic.twitter.com/2KRUPSzSYi — AFP news agency (@AFP) March 2, 2019

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, у Франції поновилися антиурядові акції протесту організовані рухом "жовтих жилетів". Протестувальники хочуть показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною тільки для багатих.

Акції протесту заплановані в Марселі, Ліоні, Бордо, Ліллі та інших великих містах Франції.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня у протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 46 тис. осіб. Повідомляється, що участь у акціях протесту 23 лютого по всій Франції взяли щонайменше 46 тисяч осіб. У Парижі на вулиці вийшли 5,6 тисяч учасників руху "жовтих жилетів".