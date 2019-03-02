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У Парижі затримали 9 протестувальників

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 18:01
У Парижі затримали 9 протестувальників
Фото: протести у Парижі (AP)

У французькому Нанті поліція застосувала сльозогінний газ

У Парижі (Франція) поліція затримала 9 осіб, які вийшли сьогодні, 2 березня, на 16-у хвилю антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, у Парижі протестувальники змінили погоджений маршрут руху, через що поліція застосувала спеціальні засоби. В результаті інциденту 9 "жовтих жилетів" були затримані.

Крім того, зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями сталися і у французькому місті Нант. Демонстранти намагалися пройти через неузгоджені вулиці, в результаті чого поліція застосувала сльозогінний газ.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, у Франції поновилися антиурядові акції протесту організовані рухом "жовтих жилетів". Протестувальники хочуть показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною тільки для багатих.

Акції протесту заплановані в Марселі, Ліоні, Бордо, Ліллі та інших великих містах Франції.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня у протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 46 тис. осіб. Повідомляється, що участь у  акціях протесту 23 лютого по всій Франції взяли щонайменше 46 тисяч осіб. У Парижі на вулиці вийшли 5,6 тисяч учасників руху "жовтих жилетів".

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