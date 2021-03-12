Кількість українських полонених у Росії зростає, - омбудсмен

Кількість українських полонених зростає. На сьогодні в незаконному ув'язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу знаходяться 268 українців, а ще 114 - на території Російської Федерації.
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.
За її словами, на тимчасово окупованих територіях тривають переслідування громадян України з проукраїнськими поглядами.
"На сьогодні в незаконному ув'язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу знаходяться 268 наших співгромадян, а 114 громадян України поки що незаконно утримуються в місцях несвободи на території Російської Федерації і в тимчасово окупованому Криму", - написала вона.
При цьому омбудсмен додала, що більшість з полонених, які утримуються в Росії, а саме 78 - мають кримськотатарської національності.
Нагадаємо, раніше Денисова повідомляла, що на території Росії в місцях несвободи знаходяться 109 українців, в тому числі в окупованому Криму.
Крім того, омбудсмен Денисова назвала кількість українців, яких незаконно утримують на території ОРДЛО. Більшість затриманих - цивільні особи.
Додамо, в кінці грудня з російського полону в Україну повернувся політв'язень Олександр Шумков. Росія депортувала українця після закінчення терміну його ув'язнення.