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Кількість українських полонених у Росії зростає, - омбудсмен

Автор: РБК-Україна

Кількість українських полонених зростає. На сьогодні в незаконному ув'язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу знаходяться 268 українців, а ще 114 - на території Російської Федерації.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

За її словами, на тимчасово окупованих територіях тривають переслідування громадян України з проукраїнськими поглядами.

"На сьогодні в незаконному ув'язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу знаходяться 268 наших співгромадян, а 114 громадян України поки що незаконно утримуються в місцях несвободи на території Російської Федерації і в тимчасово окупованому Криму", - написала вона.

При цьому омбудсмен додала, що більшість з полонених, які утримуються в Росії, а саме 78 - мають кримськотатарської національності.

Нагадаємо, раніше Денисова повідомляла, що на території Росії в місцях несвободи знаходяться 109 українців, в тому числі в окупованому Криму.

Крім того, омбудсмен Денисова назвала кількість українців, яких незаконно утримують на території ОРДЛО. Більшість затриманих - цивільні особи.

Додамо, в кінці грудня з російського полону в Україну повернувся політв'язень Олександр Шумков. Росія депортувала українця після закінчення терміну його ув'язнення.

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