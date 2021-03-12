Количество украинских пленных в России растет, - омбудсмен

Количество украинских пленных растет. На сегодня в незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находятся 268 украинцев, а еще 114 - на территории Российской Федерации.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, на временно оккупированных территориях продолжаются преследования граждан Украины с проукраинскими взглядами.

"На сегодня в незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находятся 268 наших сограждан, а 114 граждан Украины пока незаконно удерживаются в местах несвободы на территории Российской Федерации и во временно оккупированном Крыму", - написала она.

При этом омбудсмен добавила, что большинство из пленных, которые удерживаются в России, а именно 78 - имеют крымскотатарский национальность.