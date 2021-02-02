У Росії та в Криму незаконно утримують понад 100 українців, їх кількість росте

Український омбудсмен Людмила Денісова назвала кількість українських громадян, яких незаконно утримують на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Вона має інформацію про понад 100 полонених.
Про це йшлося в ефірі "Радіо Крим.Реалії".
За словами Денісової, кількість незаконно утримуваних українців в РФ та Криму постійно збільшується.
"На сьогодні 109 осіб перебувають у місцях несвободи, з них 33 - в окупованому Криму: двоє відбувають покарання, а 31 у слідчому ізоляторі. Ще одна людина під судом. Інші перебувають в Росії. З них теж частина відбуває покарання, частина перебуває в СІЗО", - сказала омбудсмен.
Денісова зазначила, що 75 незаконно утримуваних є кримськими татарами.
Нагадаємо, нещодавно омбудсмен Денісова назвала кількість українців, яких незаконно утримують на території ОРДЛО. Більшість утримуваних - цивільні особи.
Додамо, наприкінці грудня з російського полону в Україну повернувся політв'язень Олександр Шумков. Росія депортувала українця після закінчення терміну його ув'язнення.