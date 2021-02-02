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У Росії та в Криму незаконно утримують понад 100 українців, їх кількість росте

Київ, Вівторок 02 лютого 2021 15:49
У Росії та в Криму незаконно утримують понад 100 українців, їх кількість росте
Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Український омбудсмен Людмила Денісова назвала кількість українських громадян, яких незаконно утримують на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Вона має інформацію про понад 100 полонених.

Про це йшлося в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

За словами Денісової, кількість незаконно утримуваних українців в РФ та Криму постійно збільшується.

"На сьогодні 109 осіб перебувають у місцях несвободи, з них 33 - в окупованому Криму: двоє відбувають покарання, а 31 у слідчому ізоляторі. Ще одна людина під судом. Інші перебувають в Росії. З них теж частина відбуває покарання, частина перебуває в СІЗО", - сказала омбудсмен.

Денісова зазначила, що 75 незаконно утримуваних є кримськими татарами.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен Денісова назвала кількість українців, яких незаконно утримують на території ОРДЛО. Більшість утримуваних - цивільні особи.

Додамо, наприкінці грудня з російського полону в Україну повернувся політв'язень Олександр Шумков. Росія депортувала українця після закінчення терміну його ув'язнення.

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