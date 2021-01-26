ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В ОРДЛО незаконно утримують 267 українців: хто вони

Київ, Вівторок 26 січня 2021 19:22
В ОРДЛО незаконно утримують 267 українців: хто вони
Фото: колючий дріт (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

З початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних українців на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла. Станом на зараз проросійські бойовики на Донбасі незаконно утримують щонайменше 267 громадян України.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова в Telegram-каналі.

За інформацією омбудсмена, у ворожому полоні на окупованих територіях Донбасу перебуває 226 цивільних, з них четверо - волонтери. Також бойовики незаконно утримують 37 українських військовослужбовців та 4 добровольців.

"З нетерпінням чекаємо звільнення всіх незаконно утримуваних громадян, які досі перебувають у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - заявила Денісова.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що бойовики вирішили звільнити з полону 9 громадян. Окупанти вирішили передати незаконно утримуваних українців так званому "посереднику".

Додамо, з того часу минув майже тиждень, однак українська сторона досі не знає, коли саме відбудеться звільнення полонених та яка їх точна кількість.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ДонбаспленныеДенисоваОРДЛО

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся