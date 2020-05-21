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В Австрії чоловік напав з ножем на п'ятьох людей

Новини » Надзвичайні події     21.05.2020 - 13:16
В Австрії чоловік напав з ножем на п'ятьох людей
Фото: місце події (monatsrevue.at)

Сам нападник знайдений з серйозним пораненням

У місті Бадені (Австрія) чоловік напав з ножем на п'ятьох осіб у різних районах міста. Всі вони були госпіталізовані.

Про це заявили в міській поліції, передає APA.

На людей напали вночі. Чоловік встиг нанести поранення п'ятьом жителям, які згодом були доставлені в лікарню. Сам нападник знайдений з серйозним пораненням в ході операції по затриманню.

Зараз правоохоронні органи встановлюють мотиви злочинця.

Нагадаємо, раніше в Британії дві людини загинули і один отримав серйозні поранення в результаті нападу з ножем, яке відбулося в неділю, 22 грудня, у місті Кролі в графстві Західний Сассекс.

Також РБК-Україна писало, що в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. Двоє людей померли в результаті атаки.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України нападАвстрія
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