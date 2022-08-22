Кількість поранених через російську агресію дітей зросла

Так, 21 серпня росіяни обстріляли касетними боєприпасами місто Зеленодольськ Дніпропетровської області, в результаті чого отримав поранення 9-річний хлопчик.

Крім того, напередодні в результаті ворожого обстрілу міста Баштанка Миколаївської області поранений півторарічний малюк.

Найбільше через російську агресію постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

Нагадаємо, 20 серпня у Запорізькій області в результаті ворожих обстрілів поранення отримала 8-річна дитина і двоє дорослих.

Крім того, 20 серпня під час повітряної тривоги у Вознесенську прогримів вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерховому житловому будинку.

В результаті удару пошкоджено 2 під'їзди, а також розташовані поруч приватні будинки і автомобілі. Постраждало щонайменше 12 осіб, серед них четверо дітей.