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Количество раненых из-за российской агрессии детей возросло

Фото: Количество раненых из-за российской агрессии детей возросло (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России получили ранения 723 украинских ребенка. При этом 373 ребенка из-за действий оккупантов погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.

Так, 21 августа россияне обстреляли кассетными боеприпасами город Зеленодольск Днепропетровской области, в результате чего получил ранение 9-летний мальчик.

Кроме того, накануне в результате вражеского обстрела города Баштанка Николаевской области ранен полуторагодовалый малыш.

Больше всего из-за российской агрессии пострадало детей в Донецкой области - 387, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 65, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

Напомним, 20 августа в Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 8-летний ребенок и двое взрослых.

Кроме того, 20 августа во время воздушной тревоги в Вознесенске прогремел взрыв. Позже стало известно, что оккупанты ударили ракетой по пятиэтажному жилому дому.

В результате удара повреждены 2 подъезда, а также расположенные рядом частные дома и автомобили. Пострадало по меньшей мере 12 человек, среди них четверо детей.

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