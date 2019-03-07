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Кількість постраждалих при вибуху на автобусній зупинці в Індії збільшилася

Новини » Надзвичайні події    07.03.2019 - 19:05
Кількість постраждалих при вибуху на автобусній зупинці в Індії збільшилася
Фото: вибух на автобусній зупинці в Індії (twitter.com/ANI)

Одна людина загинула, ще 32 постраждали

Унаслідок вибуху на автобусній зупинці в північному індійському штаті Джамму і Кашмір загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Як зазначається, кількість постраждалих унаслідок вибуху гранати зросла до 32. Раніше повідомлялося, що більшість людей, які отримали поранення, - водії або кондуктори. Індія звинувачує в атаці Пакистан. 

РБК-Україна раніше повідомляло, що унаслідок атаки на автобусній зупинці постраждали 26 осіб. 

Нагадаємо, сьогодні зранку на автобусній зупинці в індійському штаті Джамму і Кашмір стався вибух, унаслідок якого поранення отримали 18 чоловік.

До цього пакистанські військові обстріляли населені пункти в північному індійському штаті Джамму і Кашмір, що призвело до ескалації конфлікту Індії та Пакистану.

Зазначимо, 27 лютого між Індією і Пакистаном відбувся повітряний бій за участю 32 літаків. Пакистан збив два літаки ВПС Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. США і Туреччина закликали сторін до деескалації конфлікту.

У Пакистані заявили, що не прагнуть війни з Індією. Однак згодом на кордоні сталася перестрілка, унаслідок якої загинули 11 людей.

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