Кількість постраждалих через пожежу в Одесі знову зросла

Кількість постраждалих в результаті пожежі в Одесі зросла до 30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що правоохоронними органами проводяться заходи щодо встановлення ймовірного місця знаходження 14 осіб.

"Внаслідок пожежі загинула 1 особа, 30 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів (1 особа виписана) та доля 14 осіб залишається невідомою", - йдеться у повідомленні.

Також всього з початку розбирання завалу вивезено 10 м.куб. будівельних конструкцій. Крім того, здійснюється відкачування води із підвальних приміщень будівлі коледжу. Всього відкачано 80 м.куб. води.

Зазначимо, що всього до робіт залучено 37 од. техніки та 170 чоловіків. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються.

РБК-Україна писало, що вчора в 10 ранку в одеському коледжі сталася пожежа, яку досі не загасили до кінця. Крім того, були опубліковані фото та відео з місця події.

Нагадаємо, що під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень.