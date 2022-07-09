Кількість постраждалих дітей від російської агресії збільшилася: нові дані

Так, 7 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області отримав важкі поранення 12-річний хлопчик.

Відзначається, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 348;

Харківській - 186;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 53;

Херсонській - 52;

Запорізькій - 31.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні ОГП.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст пошкоджено 2116 навчальних закладів. З них 216 зруйновані повністю.