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Количество пострадавших детей от российской агрессии увеличилось: новые данные

Фото: Количество пострадавших детей от российской агрессии увеличилось (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны в Украине от российской агрессии пострадали 994 ребенка. Из них 347 детей погибли, еще 647 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, 7 июля в результате обстрелов оккупантами г. Бахмут Донецкой области получил тяжелые ранения 12-летний мальчик.

Отмечается, что с начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 348;
  • Харьковской - 186;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 53;
  • Херсонской - 52;
  • Запорожской - 31.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении ОГП.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов повреждено 2116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.

Напомним, ранее мы писали, что Верховная рада упростила правила выезда несовершеннолетних украинцев за пределы государства. Теперь разрешение от одного из родителей можно получить в электронной форме.

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