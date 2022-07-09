Количество пострадавших детей от российской агрессии увеличилось: новые данные

Так, 7 июля в результате обстрелов оккупантами г. Бахмут Донецкой области получил тяжелые ранения 12-летний мальчик.

Отмечается, что с начала войны больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 348;

Харьковской - 186;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Николаевской - 53;

Херсонской - 52;

Запорожской - 31.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении ОГП.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов повреждено 2116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.