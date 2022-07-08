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В Україні спростили правила вивезення дітей за кордон

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 15:54
В Україні спростили правила вивезення дітей за кордон Фото: Рада спростила правила виїзду дітей за кордон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада спростила правила виїзду неповнолітніх українців за межі держави. Тепер дозвіл від одного з батьків можна отримати в електронній формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №6146.

Документ за основу прийняли під час засідання у п'ятницю, 8 липня. Законопроєкт підтримав 301 народний депутат.

Відтепер надати згоду на тимчасовий виїзд дитини віком до 16 років за кордон можна буде в електронній формі. Цю інформацію вноситимуть до держреєстру актів цивільного стану через портал "Дія".

Також дозвіл до реєстру, як і раніше, може вносити нотаріус на підставі згоди другого з батьків. Термін дії відповідної згоди - три роки.

Нагадаємо, раніше в Україні спростили правила виїзду дітей на відпочинок за кордон.

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