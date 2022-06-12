Кількість постраждалих дітей через російську агресію різко зросла: нові дані
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали вже 795 дітей. З них 287 дітей загинули, ще 508 - отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Facebook.
Найбільше в результаті дій РФ постраждало дітей в Донецькій області - 217, Харківській - 149, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16,
Кількість постраждалих дітей різко зросла, оскільки в ході фіксації правопорушень стало відомо про поранення в результаті обстрілу ще 16 дітей в Харківській області.
Так, 3 червня через обстріл окупантами Балаклії отримала поранення 11-річна дівчинка.
Крім того, 30 травня в результаті обстрілу Харкова з мінно-вибуховими пораненнями в медустанову доставлений 16-річний хлопець.
Також стало відомо, що в результаті обстрілу окупантами автомобіля на початку війни в Харкові отримав поранення 17-річний хлопець.
Нагадаємо, за даними на кінець травня, Росія з початку повномасштабної війни депортувала вже 230 тисяч українських дітей.