Количество пострадавших детей из-за российской агрессии резко возросло: новые данные

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали уже 795 детей. Из них 287 детей погибли, еще 508 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook .

Больше всего в результате действий РФ пострадало детей в Донецкой области - 217, Харьковской - 149, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17, Житомирской - 15, а также в Киеве - 16,

Количество пострадавших детей резко возросло, так как в ходе фиксации правонарушений стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 16 детей в Харьковской области.

Так, 3 июня из-за обстрела оккупантами Балаклеи получила ранение 11-летняя девочка.

Кроме того, 30 мая в результате обстрела Харькова с минно-взрывными ранениями в медучреждение доставлен 16-летний парень.

Также стало известно, что в результате обстрела оккупантами автомобиля в начале войны в Харькове получил ранение 17-летний парень.