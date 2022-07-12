ru ua
Вт, 12 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кількість загиблих ракетного удару по Часовому Яру продовжує зростати

Новость на русском →
Часів Яр, Вівторок 12 липня 2022 09:06
Кількість загиблих ракетного удару по Часовому Яру продовжує зростати Фото: кількість загиблих ракетного удару по Часовому Яру продовжує зростати (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області продовжує зростати. На даний момент відомо про 34 жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Вже 34 загиблих і 9 поранених отримали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки в місті Часів Яр. Серед загиблих - одна дитина", - написав він.

Рятувальникам вдалося розчистити близько 70% руїн багатоповерхівки.

Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно