Кількість загиблих ракетного удару по Часовому Яру продовжує зростати
Фото: кількість загиблих ракетного удару по Часовому Яру продовжує зростати (Getty Images)
Кількість загиблих в результаті ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області продовжує зростати. На даний момент відомо про 34 жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
"Вже 34 загиблих і 9 поранених отримали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки в місті Часів Яр. Серед загиблих - одна дитина", - написав він.
Рятувальникам вдалося розчистити близько 70% руїн багатоповерхівки.
Рятувальна операція триває.
Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.