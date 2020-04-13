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В США жертвами коронавірусу стали 22 тис. людей

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 12:25
В США жертвами коронавірусу стали 22 тис. людей
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

За добу в США зареєстровано 1514 смертей

У США через коронавірус кількість загиблих зросла до 22 тис. осіб. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, загальна кількість заражень коронавірусом в США складає 557,5 тис. з яких 22056 померли. За добу зареєстровано 1514 смертей. Крім того, у самому Нью-Йорку майже 100 тис. лабораторно підтверджених випадків з яких 6698 загинули.

Головний інфекціоніст країни Антоніо Фочі вважає, що якби влада США почала раніше впроваджувати карантинні обмеження, то жертви могли б бути значно меншими. Він також додав й те, що восени-взимку можлива друга хвиля епідемії коронавірусу, а це значить, що виборці можливо не зможуть особисто прийти на виборчі дільниці у листопаді.

Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, президент США Дональд Трамп опублікував декларацію про запровадження режиму стихійного лиха, чим вперше в історії країни такий режим вводиться відразу в 50 штатах.

Також на сьогодні у світі зареєстровано 1 млн 853 тис. 183 випадки інфікування коронавірусом. Як повідомляється, найбільша кількість захворювань коронавірусом зафіксована у США.

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