В США жертвами коронавируса стали 22 тыс. человек

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

За сутки в США зарегистрировано 1514 смертей

В США из-за коронавируса число погибших возросло до 22 тыс. лиц. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, общее количество заражений коронавирусом в США составляет 557,5 тыс. из которых 22056 умерли. За сутки зарегистрировано 1514 смертей. Кроме того, в самом Нью-Йорке почти 100 тыс. лабораторно подтвержденных случаев, из которых 6698 погибли.

Главный инфекционист страны Антонио Фочи считает, что если бы власти США начали раньше вводить карантинные ограничения, то жертвы могли бы быть значительно меньшими. Он также добавил и то, что осенью-зимой возможна вторая волна эпидемии коронавируса, а это значит, что избиратели, возможно, не смогут лично прийти на избирательные участки в ноябре.

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, президент США Дональд Трамп опубликовал декларацию о введении режима стихийного бедствия, чем впервые в истории страны такой режим вводится сразу в 50 штатах.

Также на сегодня в мире зарегистрировано 1 млн 853 тыс. 183 случая инфицирования коронавирусом. Как сообщается, наибольшее количество заболеваний коронавирусом зафиксировано в США.