Количество погибших в Сирии российских военных увеличилось до шести

В СМИ появилась новая информация о погибших в Сирии россиянах

В Сирии во время боя в ночь на 23 мая погибли кроме четырех российских военнослужащих еще двое сотрудников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", пишет "Новая газета" со ссылкой источник.

В частности, сообщается, что сотрудники ЧВК были доставлены в московский госпиталь. По информации издания, в провинции Дейр-эз-Зор бойцы ЧВК "Вагнер" регулярно охраняют "асадовские нефтяные вышки".

AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека, расположенный в Лондоне, пишет, что на этой неделе погибли как минимум 26 сирийцев и девять россиян. По информации правозащитников, они подверглись нападению со стороны террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Боевики обстреляли группу из российских и сирийских бойцов недалеко от города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. ​"Всего были убиты 35 [бойцов] из проправительственных сил, включая девятерых россиян. Некоторые из россиян были военнослужащими, некоторые нет", - приводит издание слова представителя центра Абделя Рахмана.

Напомним, как сообщалось ранее, в ходе боевых действий в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор погибли четверо российских военнослужащих, еще трое получили ранения.

В частности, сообщалось, что в ходе боевых действий были убиты двое российских военных советников, которые управляли огнем сирийской батареи, еще пятерых доставили с ранениями в госпиталь. Впоследствии двое из них умерли.