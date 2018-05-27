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Количество погибших в Сирии российских военных увеличилось до шести

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 16:29
Иллюстративное фото (syria.mil.ru)
Иллюстративное фото (syria.mil.ru)

В СМИ появилась новая информация о погибших в Сирии россиянах

В Сирии во время боя в ночь на 23 мая погибли кроме четырех российских военнослужащих еще двое сотрудников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", пишет "Новая газета" со ссылкой источник.

В частности, сообщается, что сотрудники ЧВК были доставлены в московский госпиталь. По информации издания, в провинции Дейр-эз-Зор бойцы ЧВК "Вагнер" регулярно охраняют "асадовские нефтяные вышки".

AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека, расположенный в Лондоне, пишет, что на этой неделе погибли как минимум 26 сирийцев и девять россиян. По информации правозащитников, они подверглись нападению со стороны террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Боевики обстреляли группу из российских и сирийских бойцов недалеко от города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. ​"Всего были убиты 35 [бойцов] из проправительственных сил, включая девятерых россиян. Некоторые из россиян были военнослужащими, некоторые нет", - приводит издание слова представителя центра Абделя Рахмана.

Напомним, как сообщалось ранее, в ходе боевых действий в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор погибли четверо российских военнослужащих, еще трое получили ранения.

В частности, сообщалось, что в ходе боевых действий были убиты двое российских военных советников, которые управляли огнем сирийской батареи, еще пятерых доставили с ранениями в госпиталь. Впоследствии двое из них умерли.

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Теги публикации: Российская Федерация, обстрел, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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